¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·Åê¼êÂçÃ«¤Î´°À®¶ñ¹ç¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï2023Ç¯¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ»þ´Ö8·î24Æü¤òºÇ¸å¤ËÅê¼ê¤È¤·¤Æ¼ÂÀï¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ6·î¤Ë663Æü¤Ö¤ê¤ËÅê¼êÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç14»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·½ù¡¹¤Ë½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å½é¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÆóÅáÎ®¤Ç¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥¹