27日午後3時すぎ、大阪府吹田市でタクシーが歩道に乗り上げ、理髪店のサインポールにぶつかる事故がありました。警察によりますと、27日午後3時すぎ、吹田市高城町で「タクシーが単独で建物に接触している」と通行人から通報がありました。建物には理髪店が入っていて、タクシーは建物の前に立てられていたサインポールに車の左前部分をぶつけていました。タクシーを運転していた70代の男性にけがはないということです。当