プロ野球創設期の名投手、沢村栄治を記念した「沢村賞」の選考委員会（堀内恒夫委員長）が２７日、都内のホテルで開かれ、日本ハムの伊藤大海投手に決めた。昨年は２０１９年以来５年ぶり６度目の該当者なしとなっていた。選考の中ではソフトバンク・モイネロ、阪神・才木ら複数の候補の名前が挙がる中、最終的には日本ハム・伊藤に加えて阪神・村上、ＤｅＮＡ・東、ソフトバンク・有原の４人に絞り込まれた。堀内委員長は「一