――LUAが告げる、11月の1カ月間の恋愛運。あなたの恋の運命は……？ ★11月の星の動き★月が魚座に入って迎える11月のはじまりは、海王星と土星は魚座、木星は蟹座、太陽と火星は蠍座と、水の星座に多くの星が位置しています。心を動かすような出来事が増えていく気配です。うれしいことや感動で心を潤しながら、ハッピーな恋に向かう準備を整えていきましょう。喜ばしいことに意識が向かうことで、恋の幸せや願いが実現されて