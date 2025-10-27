プロ野球創設期の名投手、沢村栄治を記念した「沢村賞」の選考委員会（堀内恒夫委員長）は２７日、来年からの選考基準の変更を発表した。これまでの選考基準の７項目の中で１０以上の完投試合数、２００イニング以上の投球回数も含まれたが、この２項目を緩和。沢村賞８０周年を迎える来年から“完投数８”、“投球回数１８０イニング”に変更することが決まった。堀内委員長は「近年のプロ野球では完投数や投球イニング数は