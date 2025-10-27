「ノルディックスキージャンプ・サマーグランプリ」（２５日、ドイツ）女子の個人最終第９戦のラージヒル（ヒルサイズ＝ＨＳ１４０メートル）が行われ、１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）は１２６・５メートル、１３０・５メートルの合計２０２・６点で、５位に入った。サマーグランプリが終了し、個人総合３位。ミラノ・コルティナ冬季五輪が行われる２５〜２６年シーズンに弾みを付けた。高梨はフランス・クーシ