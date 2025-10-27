俳優の京本政樹さんが、三重県四日市市のPRビデオ「必見 四日市3〜帰ってきた翔〜」の最新作発表会に出席し、先週亡くなった母との別れについて語りました。【写真を見る】【 京本政樹 】 母親の死去を報告「父親よりも倍生きたってことですから、全うできたんじゃないかと思ってます」京本さんは「先週の日曜日、19日の午前2時5分に母親が亡くなった」と明かし、「葬儀にも参列できたし、明るいお見送りができた」と振り返りまし