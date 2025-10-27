優秀な先発完投型の投手に贈られる最高の名誉「沢村賞」の選考委員会が27日、都内で行われ、日本ハムの伊藤大海（28）が初受賞。日本ハムでは2007年、ダルビッシュ有以来、18年ぶり2人目の受賞となった。会見に出席した堀内恒夫選考委員長は、伊藤のほかに阪神・村上頌樹（27）、DeNA・東克樹（29）、ソフトバンク・有原航平（33）が最終選考に残ったというが、「1番良い数字を大事にという考えを元に、伊藤くんがセ・パ両リ