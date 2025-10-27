ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSが27日、東京・日比谷で行われた「第38回東京国際映画祭」(TIFF)のレッドカーペットに登場した。松永大司監督とGENERATIONS映画監督の松永大司氏が、グループとしてだけでなく、それぞれの“人物”に赤裸々に迫ったドキュメンタリー『GENERATIONS:The Documentary』に出演するGENERATIONS(白濱亜嵐、片寄涼太、数原龍友、小森隼、佐野玲於、中務裕太)は、松永監督とともに登場。タキシード姿