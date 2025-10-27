女優の吉永小百合（８０）が２７日、東京ミッドタウン日比谷日比谷ステップ広場で行われた「第３８回東京国際映画祭」のレッドカーペットに出席した。吉永が女性登山家・多部純子さんを演じる映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」は、今回の東京国際映画祭のオープニング作品に選出。同作に出演する女優ののん（３２）らとともに登場した。この日、吉永は紫が目を引く着物姿を披露。帯の前部分には多部さんの写真が使