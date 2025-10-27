お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）10月27日の放送では大竹と経済アナリストの森永康平氏が、朝日新聞から物価高、経費高騰で飲食店経営に苦しむ男性の投稿記事を取り上げた。 大竹まこと「私も本当にこの方と同じ意見です。私も素人で政治とか経済のことはよく分からないけれど、街は本当に苦しんでいると