お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。10月27日の放送は、中公新書から発売されている『日本のバス問題-高度成長期の隆盛から経営破綻、再生の時代へ』の著者である佐藤信之氏を招き、月曜パートナーの阿佐ヶ谷姉妹とともに本の内容について伺った。 大竹「バスです。お年寄りが