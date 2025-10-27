カマタマーレ讃岐 サッカー明治安田J3リーグ第33節、4連敗中のカマタマーレ讃岐は26日、アウェーで松本と対戦。 1点を追うカマタマーレは後半アディショナルタイム。左サイドからのクロスに、川西。鋭いクロスに頭で合わせ、土壇場で同点に追いつきます。 さらにカマタマーレはその後、PKを獲得。これを途中出場の丹羽が確実に決め、これが決勝点。 連敗を4で止めましたが