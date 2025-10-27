アジア・コモディティ騰落率ランキング＝10/27営業日時点＝ 上海銅 1.23％ 上海重油 1.17％ 上海異形鉄筋 0.75％ 大連ポリエチレン 0.24％ 上海ゴム 0.13％ 大連とうもろこし -0.79％ ＊数値は前日比％