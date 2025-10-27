ドル円１５２．９５近辺、ユーロドル１．１６２０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は152.95近辺、ユーロドルは1.1620近辺などでの推移。ドル円は東京市場で152.66から153.26までのレンジで振幅した。小幅に高値を広げ、根強い円安・ドル高の動きが示された。ただ、足元では先週末終値152.86レベルに戻しており、一進一退となっている。 ユーロドルは東京市場で1.1618-1.1648レンジを形成して