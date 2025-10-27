巨人は２７日、吉川尚輝内野手が都内の病院で「両側関節鏡下股関節唇形成術」を受けたと発表した。２０日に右股関節手術を、この日は左股関節手術を受けた。今季は「３番・二塁」で開幕。攻守で存在感を放っていたが、７月３１日に腰痛のため出場選手登録抹消。約３週間離脱し、８月２２日に１軍復帰した。だが９月１４日に右脇腹痛のため登録抹消。その後ＣＳ第１ステージで復帰していた。レギュラーシーズンは１０７試合に出