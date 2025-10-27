旬の味を楽しもう 便利な世の中になったもので、旬ではない食材でも年中手に入れられることが多くなりました。それでもやっぱり、旬ならではのおいしさをめいっぱい楽しみたいものです。秋はさつまいもが旬！食べざかりのお子さんがいるご家庭にもぴったりなさつまいもおかずをご紹介します！ 豚肉×さつまいもおかず4選 ほくほく甘くさつまいもに「豚肉」を足してみましょう。どんな味付けも受け止めてくれる、懐の深い食材で