新疆鉢施然智能農機の綿花収穫機工場で、出荷前の検査を行う作業員。２０２４年は売り上げの６割以上を海外向けが占め、この夏も四列箱型収穫機をコルガス経由でトルコやウズベキスタンなどの国へと輸出している。（７月２９日撮影、ウルムチ＝新華社記者／王菲）【新華社北京10月27日】中国税関総署はこのほど、中国の農業機械の輸出額が2024年、初めて500億元（1元＝約21円）を超えたと明らかにした。今年1〜8月の輸出額は前