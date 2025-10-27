ひろゆきが、バングラデシュで遭難した人気芸人への心配を生配信で語った。【映像】ひろゆきが心配した人気芸人の遭難の瞬間10月26日、ABEMAオリジナルドキュメンタリー『世界の果てに、くるま置いてきた』の特別生配信「くるま×ひろゆき生出演！南アジア縦断旅、裏側暴露」が放送された。フランス在住のひろゆきがオンラインで参加し、南アジア縦断旅の裏側について語り合った。『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ