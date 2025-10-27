トヨタ自動車の今年4月〜9月の世界での販売台数は、北米や中国などでの販売が伸びたことから、上半期として2年ぶりに過去最高となりました。【映像】走行するクラウントヨタによりますと、今年度上半期の世界での販売台数は前の年より4.7％多い約526万7000台でした。うち海外は5.6％増えて455万台あまりとなり、いずれも2年ぶりに過去最高を更新しました。北米や中国でハイブリッド車が好調だったことなどが要因で、アメリカ