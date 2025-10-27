2023年、東京・府中市で当時24歳の女性を殺害した罪などに問われている男が、初公判で起訴内容を認めました。【映像】連行される石川被告石川晃被告（57）は2023年、府中市寿町のホテルで、出会い系サイトで知り合った当時24歳の女性を殺害した罪などに問われています。27日、東京地裁立川支部で開かれた初公判で、石川被告は起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で「寝ている女性にまたがり、サバイバルナイフで3回刺