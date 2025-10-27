イオンでは、「イオン」「イオンスタイル」最大約470店舗と「イオンスタイルオンライン」で、秋冬向け機能性アイテム「PEACE FIT WARM（ピースフィットウォーム）」を2025年10月24日から本格展開しています。心地よいあたたかさで秋冬をサポートレディス・メンズ・キッズのインナーをはじめ、約520種類（デザイン×カラーの数）を展開しています。ここではレディスアイテムの一部を紹介。・ピースフィットウォームコットン長