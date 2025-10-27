アメリカのトランプ大統領を乗せた大統領専用機「エアフォースワン」が27日午後、羽田空港に到着しました。トランプ大統領は天皇陛下との会見に臨むほか、28日には高市首相と初の対面での日米首脳会談を行います。トランプ大統領の日本訪問はおよそ6年ぶりで、第2次トランプ政権発足後初めてです。27日は天皇陛下と会見し、28日に高市首相と日米首脳会談を行います。このほか拉致被害者家族らとの面会も調整されています。また高市