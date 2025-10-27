俺がこの学校を変える高校卒業まであと少しなんて！先生も生徒も情緒不安定すぎる件／ほむら先生はたぶんモテない5（1）白衣の下はダサいTシャツ、階段を上がればすぐに息切れし、生徒とふざけて一緒にお説教までくらってしまう、ちょっと残念な生物教師・ほむら先生。そんな先生にストレートな恋心をぶつけるのが、ぼっち系女子高生・蓮見さん。蓮見さんのストレートなアプローチを教師としてかわし続けたほむら先生でしたが、3年