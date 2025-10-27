27日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万9435枚だった。うちプットの出来高が1万767枚と、コールの8668枚を上回った。プットの出来高トップは4万4000円の586枚（60円安100円）。コールの出来高トップは5万2000円の1341枚（290円高540円）だった。 コールプッ