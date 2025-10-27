27日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7495枚だった。うちコールの出来高が4446枚と、プットの3049枚を上回った。コールの出来高トップは5万1000円の2257枚（465円高1400円）。プットの出来高トップは4万6000円の321枚（190円安460円）だった。 コールプット