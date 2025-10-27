ジャニス工業 [名証Ｍ] が10月27日大引け後(16:40)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益を従来予想の2000万円の赤字→8300万円の赤字(前年同期は6800万円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。 なお、通期の経常損益は従来予想の3000万円の黒字(前期は8200万円の赤字)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当第２四半期累計期間の売上高に