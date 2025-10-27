秋の高校野球四国大会は決勝がきのう（26日）行われました。香川県の英明が3年ぶり3回目の優勝を果たし、来年春のセンバツ大会出場をほぼ確実にしました。 決勝は、香川県大会準優勝の英明と、徳島県大会優勝、阿南光との対戦です。1回表、英明の攻撃。2アウト満塁のチャンスに6番・松本の打球が相手のエラーを誘い先制に成功します。英明がリードを保ち3対1で迎えた6回ウラ。1アウト1、3塁と同点のランナーを