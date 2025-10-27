中国地方整備局などが近い将来、発生が予測されている南海トラフ地震に備えようと初動対応を確認する訓練を行いました。 【写真を見る】【訓練】南海トラフ巨大地震に備えて岡山国道事務所が初動対応などを確認 「9時55分に南海トラフ地震臨時情報巨大地震警戒が発令されました」 訓練は11月5日の「津波防災の日」に合わせて毎年行っているもので、中国地方整備局や県内の出先機関の職員らが参加しました。四国沖でマグニチュ