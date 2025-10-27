「翼をください」「虹と雪のバラード」などを生んだ作曲家であり、荒井由実（現・松任谷由実）やYMOを輩出したアルファレコードの設立者でもあるプロデューサー・村井邦彦が、5月20日に新刊『音楽を信じる We believe in music!』（日経BPマーケティング）を刊行することを記念して、東京と大阪にてトーク＆サイン会を開催することが決定した。 『音楽を信じる We believe in music!』は