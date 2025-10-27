サッカーJ3のカマタマーレ讃岐は、きのう（26日）アウェイで松本山雅FCと対戦し、2対1で勝利しました。 順位は20チーム中19位で、J3・JFL入れ替え戦圏内となっています。次節は来月（11月）2日、ホームで13位のガイナーレ鳥取を迎え撃ちます。