10月25、26日に各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第5節が開催。各会場で好スタッツを残した選手たちが、主要スタッツのシーズン平均ランキングでも上位に名を連ねている。 得点ランキングでは長崎ヴェルカのスタンリー・ジョンソンがトップをキープ。ジョンソンは、前節から引き続き今節でも2試合で合計40得点と安定した活躍を見せ、チームの8連勝に貢献している。一方、