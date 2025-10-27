バレーボールの国内トップリーグ・SVリーグ女子の岡山シーガルズは、おととい（25日）ときのう（26日）、ホーム開幕戦に臨みました。 （甲野良輔キャスター）「ホーム開幕戦、たくさんのサポーターが応援に来ています」今シーズン初めて行われた、おとといのホーム戦には、サポーター約1400人が応援に駆けつけました。 青のユニフォӦ