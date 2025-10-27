サッカーJ1、リーグ戦も残りわずかです。J1残留へ、ファジアーノ岡山はおととい（25日）アウェーでFC東京と対戦しました。 この試合でJ1残留を決めたいファジアーノにとっては何としても欲しい勝ち点。1点を追いかける後半28分、神谷のコーナーキックに反応したのは江坂。（実況）「神谷から高精度のボールが入ってきました！1対1！ファジアーノタイスコアです」同点に追