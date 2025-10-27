洋酒チョコレート市場売上No.1(※1)の「ラミー」発売60周年記念として、「ラミープレミアムテリーヌ」が、ロッテグループ公式オンラインモール限定で2025年10月7日に発売された。【写真】左が「ラミーテリーヌ」、右はラムレーズン量がラミーテリーヌ比2倍(※2)で厚みが増した「ラミープレミアムテリーヌ」Rummy60周年記念商品！「ラミーテリーヌ」がラムレーズン量2倍のプレミアム品質となって新登場！「ラミープレミアムテリーヌ