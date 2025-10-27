10月27日、流通経済大柏から４人目の高卒プロ内定者が発表された。190センチのサイズを誇り、スピードとボールコントロールに秀でた大型ストライカーであるFW大藤颯太の来季からの東京ヴェルディ入りが内定した。「森田晃樹さんをはじめ、本当にみんなが上手くて、見ている場所も凄いし、スピードがあって強度もある。ヴェルディはみんなでハードワークをしながら、個人の勝負する質が高い。全体の練習はもちろん、自主トレもみ