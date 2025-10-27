ドジャースの大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地での練習後の会見に出席。敵地で浴びたチャントに初めて言及し、話題を呼んでいる。カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦の9回、大谷が打席に立つと「We don’t need you.（お前は必要ない）」の大合唱が巻き起こった。なぜ敵軍ファンは「お前は必要ない」と大谷に叫んだのか。 ■「お前は必要ない」チャン