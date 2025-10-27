日本パレットプール [東証Ｓ] が10月27日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比14.7％減の2.3億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の7.3億円→4.5億円(前期は4.7億円)に37.4％下方修正し、一転して3.0％減益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比13.1％増の2.2億