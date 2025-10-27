シンガポール華字メディアの連合早報は26日、中国について、「新エネルギー車の発火事故が頻発していることを受け、安全問題が再び注目されている」とする記事を掲載した。新エネルギー車（新エネ車）とは、中国におけるバッテリー式電気自動車（BEV）、プラグインハイブリッド自動車（PHEV）、燃料電池自動車（FCEV）の総称。記事はまず、13日に四川省成都でシャオミのEV「SU7 Ultra」が衝突事故を起こして炎上し、運転手が車内に