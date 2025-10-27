中国南部の海南省海口空港総合保税区内に位置し、航空機の整備及びメンテナンスを行う「海口美蘭空港吉耐斯航空発動機修理工程（以下、海口吉耐斯）」は10月25日、航空機エンジンの初の試運転に成功し、世界に向けてのGEnx-1Bエンジンの修理サービスを開始しました。 エンジンの試運転施設は航空機エンジンの大規模修理に不可欠な重要施設で、実際の飛行でのエンジンの様々な運転条件における性能と信頼性を包括的かつ精密に試験