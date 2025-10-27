◇東京六大学野球秋季リーグ戦第7週第2日2回戦明大15―0立大（2025年10月27日神宮）明大が打っては23安打15点、投げては5投手のリレーで立大を完封、96年秋以来29年ぶり2度目の10戦全勝の偉業を成し遂げた。すでに前週の早大戦で優勝を決めていたが「ここまで来たら全勝したい」（毛利）と全員の気持ちが一つになる。初回から打線が爆発、5回まで毎回得点で勝負を決めると最後は“明大の大魔神”日本ハム1位の大川が3