女性アイドルグループ「アイドルカレッジ」（通称アイカレ）のメンバーとして活動する菜乙がスポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。16年という歴史を持つこのグループでひと際熱い思いを持ってパフォーマンスに挑む日々。「努力しなかったら置いていかれる」。その目には真剣な覚悟が宿る。（「推し面」取材班）アイカレは、メンバーそれぞれの個性が際立ちながらも、ライブでのパフォーマンスは驚くほどそろっている。