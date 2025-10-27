セリエA男子の第2節が、26日（日）から27日（月）にかけて開催された。 今季はそれぞれのチームで2シーズン目を迎える、ペルージャ所属の石川祐希、ミラノ所属の大塚達宣、大阪ブルテオンよりチステルナにレンタル移籍中の垂水優芽と、今季よりA2所属のターラントに移籍した山本龍の4名がイタリアでプレーする。 ペルージャはホームでチヴィタノーヴァと対戦し、フルセッ