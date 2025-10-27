◇東京六大学野球秋季リーグ戦第7週第2日2回戦明大15ー0立大（2025年10月27日神宮）96年秋の以来の10戦全勝を決めた明大。96年は3年の川上憲伸（元中日ほか）が4勝、2年生の小笠原孝（元中日）が5勝を挙げるなど左右の両エースが活躍。チーム防御率は0・89、チーム打率・287と攻守にバランスの取れたチームで数字は今季の明大とほぼ同じ。橿渕聡主将（ヤクルトスカウトグループデスク）が中心となりチームをまとめ鷲北剛捕