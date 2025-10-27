その年の日本プロ野球で最も活躍した“先発完投型”の投手に贈られる「沢村賞」が27日に発表され、日本ハムの伊藤大海投手が初受賞となりました。2021年からの3年間は連続で山本由伸投手が受賞。山本投手がメジャー移籍初年度となった2024年には該当者なしとなりましたが、今年は伊藤投手が選出となりました。日本ハムからの受賞者は、2007年のダルビッシュ有投手以来となっています。沢村賞は1947年に沢村栄治さんの功績をたたえ