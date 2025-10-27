きょう27日(月)の東京都心は雲の間から青空が見え、久しぶりに太陽が顔を出しました。残りわずかとなった今年の10月ですが、“秋晴れの候"には程遠く、記録的な日照不足となっています。今週一週間はどうなる?11月最初の3連休の天気は?東京都心ようやく日照2時間超え週明けのきょう27日(月)の東京都心は、雲が多かったものの、昼ごろから青空が見え、時折り日差しが降り注ぎました。久しぶりの太陽に思わず、ホッと胸を撫でおろし