猫と一緒に旅行に行くのは難しい？ 猫と一緒に旅行に行くことは、基本的には難しいと思っていた方がよいでしょう。 猫は環境の変化が苦手で、縄張りから離れることが大きなストレスになるからです。 実際、あるペット保険会社の調査では、猫の飼い主さんの7割以上が「ペットとの旅行は考えていない」と回答しています。 また、旅行中は目を離せず、猫を連れて入れない施設も多いなど、飼い主さんの行動も制限されがちで