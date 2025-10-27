SNSのビデオ通話で大阪府警の警察官をかたる制服姿の男から警察手帳を見せられ、福岡県糸島市の33歳の男性が現金1000万円をだまし取られました。警察によりますと、10月23日、福岡県糸島市の33歳の会社役員の男性の携帯電話に「モバイルカスタマーサポートの職員」を名乗る人物から「7月28日から新規契約分の支払いがされていない」と電話がありました。警察に相談できる緊急通報窓口だとする電話番号を案内され、大阪