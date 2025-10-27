歌手の森高千里(56)が26日、自身のインスタグラムを更新。27年ぶりに鳥取県でコンサートを行ったことを報告した。 【写真】いつも元気はつらつです！ 「2025 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!”10月26日 鳥取 米子コンベンションセンター（BiG SHiP）終了しました！」と投稿。「鳥取でのコンサートは 1998 年の『SAVA SAVA』ツアー以来27年ぶりでした。」と記した。