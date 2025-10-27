GENERATIONSのメンバー、白濱亜嵐、片寄涼太、数原龍友、小森隼、佐野玲於、中務裕太が27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りで開催された「第38回東京国際映画祭」のレッドカーペットに出席した。【写真】GENERATIONS、6人それぞれのタキシード姿がかっこいい6人が出演するのは、特別上映『GENERATIONS：The Documentary』。名実ともに順風満帆なキャリアを築いてきたGENERATIONS。彼らの歩みは、コ